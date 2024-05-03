Люди обратились в прокуратуру
Жители посёлка Онохой-2 Заиграевского района Бурятии написали коллективное обращение в прокуратуру.
- Установлено, что гарантирующим поставщиком с июня по август 2023 года проживающим в четырёх многоквартирных домах посёлка Онохой-2 неправомерно производилось начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды, тогда как обязанность по внесению этих платежей возложена на управляющую организацию, обслуживающую данные дома, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По представлению прокурора района акционерное общество «Читаэнергосбыт» произвело жильцам перерасчёт начисления платы на общую сумму более 1,2 млн рублей.
В Бурятии жильцам вернули переплаченные за электроэнергию 1,2 млн
Общество, Фото:
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