В Бурятии жильцам вернули переплаченные за электроэнергию 1,2 млн

Люди обратились в прокуратуру



Жители посёлка Онохой-2 Заиграевского района Бурятии написали коллективное обращение в прокуратуру.



- Установлено, что гарантирующим поставщиком с июня по август 2023 года проживающим в четырёх многоквартирных домах посёлка Онохой-2 неправомерно производилось начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды, тогда как обязанность по внесению этих платежей возложена на управляющую организацию, обслуживающую данные дома, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По представлению прокурора района акционерное общество «Читаэнергосбыт» произвело жильцам перерасчёт начисления платы на общую сумму более 1,2 млн рублей.



