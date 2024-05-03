В республике готовятся к очередным длинным выходным
В правительстве Бурятии каждый день проходят заседания оперштаба по предотвращению и тушению природных пожаров под председательством зампреда Ивана Альхеева. В преддверии вторых майских праздников он поручил главам районов, а также руководителям министерств и ведомств обеспечить патрулирование территорий муниципальных образований.
В конце заседания Альхеев напомнил районным главам о необходимости отслеживать метеорологическую обстановку и своевременно реагировать на предупреждения об ухудшении погоды. А ещё – незамедлительно задействовать службы жизнеобеспечения – в частности, для отключения электроэнергии, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии задумались о превентивном отключении света в непогоду
Общество, Фото:
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