В Бурятии задумались о превентивном отключении света в непогоду

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

В республике готовятся к очередным длинным выходным



В правительстве Бурятии каждый день проходят заседания оперштаба по предотвращению и тушению природных пожаров под председательством зампреда Ивана Альхеева. В преддверии вторых майских праздников он поручил главам районов, а также руководителям министерств и ведомств обеспечить патрулирование территорий муниципальных образований.



В конце заседания Альхеев напомнил районным главам о необходимости отслеживать метеорологическую обстановку и своевременно реагировать на предупреждения об ухудшении погоды. А ещё – незамедлительно задействовать службы жизнеобеспечения – в частности, для отключения электроэнергии, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



