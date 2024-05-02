В Улан-Удэ 17 образовательных учреждения пострадали от ветра





О пострадавших в результате разгула стихии 30 апреля учреждениях образования рассказала в своём телеграм-канале председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.1 мая она объехала ряд образовательных учреждений для осмотра зданий и территорий после стихии.- По поручению штаба администрации Улан-Удэ по устранению последствий после шквалистого ветра руководителям школ, садов и учреждений дополнительного образования дано задание осмотреть учреждения, предоставить информацию о повреждениях. В результате сильного ветра пострадало, по предварительным данным, 17 учреждений образования. Повреждены частично кровли, ограждения, игровые площадки и др., - сообщила Татьяна Митрофанова.Комитет по образованию собрал информацию и будет готовить заявки на ремонт. «Мелкие повреждения устранены силами рабочих по обслуживанию зданий образовательных учреждений», - продолжила она.Все школы, детские сады 1 мая проводили уборку территорий от мусора, веток после стихии. Образовательный процесс 2 мая начался во всех учреждениях в штатном режиме.