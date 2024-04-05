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Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты

Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они весь день кружат над городом

Улан-удэнцы заметили в небе над городом самолёты. Как сообщили жители бурятской столицы «Байкал-Daily», в пятницу, 5 апреля, они летели довольно низко над землёй, причём один за одним. Да и шум от них достаточно сильный.



В чате, где общаются жители микрорайона Забайкальский, тоже задались вопросом, что происходит в последнее время в небе над Улан-Удэ. 

- Вчера в небе видела три самолёта сразу. Немного жутковатое зрелище, конечно, – заявила одна из участниц группы. – Возродили 11-ый лётный полк. Тренируют лëтчиков – взлëт-посадка. Ребята накатывают часы.

Ещё зимой горожане всё чаще стали обращать внимание на кружащие над городом воздушные судна. В соцсетях выдвигали разные версии по этому поводу, включая учения. А некоторые жаловались, что даже не могут уснуть из-за гула.

Как выяснилось, появление самолётов над Улан-Удэ связано с возрождением 600-го полка военно-транспортной авиации, который сократили 25 лет назад. Об этом знаменательном событии сообщил в начале декабря глава республики. В честь него даже устроили праздничный концерт.

Судя по фото, которое опубликовал тогда Алексей Цыденов, полк будет базироваться на аэродроме «Восточный». Его военные делят с Улан-Удэнским авиационным заводом. Кстати, в сторону центра города оттуда последние два года постоянно взлетают военно-транспортные самолёты Ил-76. Полёты транспортников с аэродрома активизировались и после начала кампании в Сирии осенью 2015-го.

Правда, некоторые наши земляки оказались недовольны происходящим. «Нельзя над лесом летать? Реально напрягают уже. Постоянный шум, так ещё и над домами», «Если честно, раздражает», «А можно ночью не надо?», – писали жаждущие тишины улан-удэнцы в соцсетях.

самолеты

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