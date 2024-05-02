В райцентре в Бурятии поймали трёх малолетних мотоциклистов

Теперь их родителям грозят солидные штрафы
В минувшее воскресенье, 28 апреля, в Закаменске задержали сразу трёх юных местных жителей, которые рассекали по улицам на мотоцикле. Прав у них, естественно, не было.
Как сообщили в ОГИБДД района, на подростков составят протоколы, а все материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. После их рассмотрения примут правовое решение.
Ответить по закону придётся и родителям (законным представителям) детей – по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС»). Им грозит штраф размером в 30 тысяч рублей.
Мотоциклы поместили на специализированную стоянку. Владельцам их отдадут только после предоставления документов, подтверждающих право собственности, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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