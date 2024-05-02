У безработного жителя Бурятии нашли 50 мешков и пакетов с марихуаной







В ходе обысков у мужчины полицейские нашли 50 мешков и пакетов различного объёма с марихуаной. Кроме того, изъяты металлические тиски и пресс.



Возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанного поместили в СИЗО.





В ходе обысков у мужчины полицейские нашли 50 мешков и пакетов различного объёма с марихуаной. Кроме того, изъяты металлические тиски и пресс.Возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанного поместили в СИЗО.

В Бурятии транспортные полицейские изъяли 75 килограммов марихуаны у подозреваемого в наркоторговле. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительным данным, безработный мужчина собирал дикорастущую коноплю и изготавливал из неё запрещённые вещества для продажи.- Задокументировано два факта сбыта запрещённых веществ, - сообщила Ирина Волк.