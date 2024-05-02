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У безработного жителя Бурятии нашли 50 мешков и пакетов с марихуаной

У безработного жителя Бурятии нашли 50 мешков и пакетов с марихуаной
Происшествия,  Фото:МВД
Полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле

В Бурятии транспортные полицейские изъяли 75 килограммов марихуаны у подозреваемого в наркоторговле. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, безработный мужчина собирал дикорастущую коноплю и изготавливал из неё запрещённые вещества для продажи.

- Задокументировано два факта сбыта запрещённых веществ, - сообщила Ирина Волк.

 
В ходе обысков у мужчины полицейские нашли 50 мешков и пакетов различного объёма с марихуаной. Кроме того, изъяты металлические тиски и пресс.

Возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанного поместили в СИЗО.



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