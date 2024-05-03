На улице у него попросил о помощи подросток
В Чите старший сержант мобильного взвода отдельного батальона ППС Эдуард Ефимов в свой выходной задержал мужчину, ограбившего подростка. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В выходной Эдуард Ефимов гулял с супругой и собакой. К нему подбежал подросток и сообщил, что неизвестные забрали у него телефон. Оглядевшись, сотрудник полиции увидел убегающих двух молодых людей и побежал за ними.
После грабители заметили мужчину и побежали в разные стороны. Эдуарду Ефимову удалось догнать одного. На место он вызвал следственно-оперативную группу и наряд полиции, передав приметы второго нападавшего.
Спустя несколько минут сотрудники экипажа ППС задержали второго подозреваемого. Обоих молодых людей доставили в отдел полиции.
Оказалось, что они отняли у 15-летнего читинца телефон. А когда пытались скрыться, избавились от мобильника, выбросив его в реку.
- Эдуард Ефимов шестой год служит в батальоне ППС полиции. Бегать за преступниками приходится нередко. Признаётся, что быстро сориентироваться в ситуации ему помог опыт работы в строевом подразделении, - отметили в УМВД.
В Чите полицейский в свой выходной поймал грабителя
Происшествия, Фото:
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