Перед жутким ураганом в небе над Бурятией разглядели дурное предзнаменование

В последний день апреля на районы и столицу Бурятии обрушился мощный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Он валил деревья, заборы, ограждения, остановочные пункты, опоры освещения, баннеры и дорожные знаки. У одного из торговых центров в Улан-Удэ даже сорвало часть крыши.
В СНТ «Кирпичник» в пригородном Заиграевском районе разгорелся крупный пожар, уничтоживший 17 дачных домиков. Многие сёла Бурятии и микрорайоны Улан-Удэ остались без света.
А перед началом шторма некоторые наши земляки увидели в небе жуткое предзнаменование – как будто оно сердилось и хмурилось. Фото со сгустившимися облаками, в очертаниях которых разглядели два глаза, выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Небо зловеще смотрит перед бурей», – говорится в комментарии к снимку.
Некоторые участники сообщества заявили, что перед катастрофой в Керченском проливе (в 2007 году из-за разыгравшегося там урагана несколько судов затонули и сели на мель, 54 человека пострадали и 8 погибли – прим. ) в небе были «такие же глаза». «Природа злится», «Да, Год Дракона показывает свой нрав», «Точно – смотрит грозно. Люди, перестаньте губить природу. Давайте уважать её», «Природа устала от людей – вот вам первый урок», – пишут посетители паблика.
Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го официально вступил в первый день Сагаалгана, 10 февраля, сменив Чёрного Водяного Кролика (Зайца).