02 мая

01 мая

Популярное

Перед жутким ураганом в небе над Бурятией разглядели дурное предзнаменование

Перед жутким ураганом в небе над Бурятией разглядели дурное предзнаменование
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Жители республики заявили, что Год Дракона показывает всем свой нрав

В последний день апреля на районы и столицу Бурятии обрушился мощный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Он валил деревья, заборы, ограждения, остановочные пункты, опоры освещения, баннеры и дорожные знаки. У одного из торговых центров в Улан-Удэ даже сорвало часть крыши.

В СНТ «Кирпичник» в пригородном Заиграевском районе разгорелся крупный пожар, уничтоживший 17 дачных домиков. Многие сёла Бурятии и микрорайоны Улан-Удэ остались без света.

А перед началом шторма некоторые наши земляки увидели в небе жуткое предзнаменование – как будто оно сердилось и хмурилось. Фото со сгустившимися облаками, в очертаниях которых разглядели два глаза, выложили в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Небо зловеще смотрит перед бурей», – говорится в комментарии к снимку.

Некоторые участники сообщества заявили, что перед катастрофой в Керченском проливе (в 2007 году из-за разыгравшегося там урагана несколько судов затонули и сели на мель, 54 человека пострадали и 8 погибли – прим. ) в небе были «такие же глаза». «Природа злится», «Да, Год Дракона показывает свой нрав», «Точно – смотрит грозно. Люди, перестаньте губить природу. Давайте уважать её», «Природа устала от людей – вот вам первый урок», – пишут посетители паблика.

Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го официально вступил в первый день Сагаалгана, 10 февраля, сменив Чёрного Водяного Кролика (Зайца). 


природа ураган соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Перед жутким ураганом в небе над Бурятией разглядели дурное предзнаменование
Перед жутким ураганом в небе над Бурятией разглядели дурное предзнаменование
Происшествия, 02.05.2024
Жители республики заявили, что Год Дракона показывает всем свой нрав
В Иркутской области в перевернувшейся иномарке погиб 24-летний парень
В Иркутской области в перевернувшейся иномарке погиб 24-летний парень
Происшествия, 02.05.2024
Ещё двоих человек с травмами доставили в больницу
Мошенники угрожали улан-удэнцу уголовным делом и повесткой
Мошенники угрожали улан-удэнцу уголовным делом и повесткой
Происшествия, 02.05.2024
Аферисты заявили, что в случае разглашения сведений о разговоре с ними его признают изменником Родины
Житель Бурятии после падения с мотоцикла попал в реанимацию
Житель Бурятии после падения с мотоцикла попал в реанимацию
Происшествия, 02.05.2024
На место ДТП выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф
В райцентре в Бурятии поймали трёх малолетних мотоциклистов
В райцентре в Бурятии поймали трёх малолетних мотоциклистов
Происшествия, 02.05.2024
Теперь их родителям грозят солидные штрафы
В Бурятии водитель погиб, врезавшись в кафе
В Бурятии водитель погиб, врезавшись в кафе
Происшествия, 02.05.2024
ДТП произошло в Кабанском районе
У безработного жителя Бурятии нашли 50 мешков и пакетов с марихуаной
У безработного жителя Бурятии нашли 50 мешков и пакетов с марихуаной
Происшествия, 02.05.2024
Полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле
В Бурятии водитель «Ниссана» сбил насмерть лошадей
В Бурятии водитель «Ниссана» сбил насмерть лошадей
Происшествия, 02.05.2024
Авария произошла вечером на трассе «Байкал»
В Улан-Удэ третий день подряд устраняют последствия ураганного ветра
В Улан-Удэ третий день подряд устраняют последствия ураганного ветра
Происшествия, 02.05.2024
Первичные восстановительные работы оценили в 2 млн рублей
В Иркутской области погиб 25-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 25-летний мотоциклист
Происшествия, 02.05.2024
16-летний пассажир получил травмы
В Улан-Удэ взрывотехники обследовали ТРЦ
В Улан-Удэ взрывотехники обследовали ТРЦ
Происшествия, 02.05.2024
Поступило сообщение с угрозой минирования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^