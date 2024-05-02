Его не поддерживают абсолютное большинство горожан
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что лишь 16% жителей бурятской столицы выступают «за» введение так называемого налога на бездетность. В качестве аргумента они выдвигают демографическую ситуацию в стране.
Однако большинство (84%) улан-удэнцев оказались против: 24% скорее не поддерживают эту идею и 60% однозначно не поддерживают. По словам горожан, отсутствие детей иногда – не личный выбор человека, а невозможность их содержать или, к примеру, проблемы со здоровьем.
Женщины противятся налогу чаще мужчин (90% и 78% соответственно). Наши земляки уверены: каждый вправе сам решать, нужно ему продолжение рода или нет. Опрошенные до 34 лет придерживаются такого мнения чаще тех, кто старше.
Среди детных противников инициативы чуть меньше (73%), а среди тех, кто только планирует стать родителями и кто твёрдо решил отказаться от потомства, несогласных с налогом на бездетность больше всего (97% и 95%).
Улан-удэнцы взбунтовались против налога на бездетность
Общество, Фото:
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