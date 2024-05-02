Турнир проходил в Красноярске
С 27 по 28 апреля в Красноярске прошли всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного тренера РСФСР А.М. Астахова и заслуженного тренера РСФСР, МСМК СССР Э.В. Агафонова.
По информации министерства спорта РБ, успешно выступили на турнире самбисты из Бурятии. Базар Батоболотов стал победителем в весовой категории до 53 кг. Сокто Эрдынеев стал бронзовым призёром также в весе до 53 кг. Антон Зимирев занял третье место в весовой категории до 71 кг.
Самбисты Бурятии завоевали 3 медали всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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