Самбисты Бурятии завоевали 3 медали всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Турнир проходил в Красноярске



С 27 по 28 апреля в Красноярске прошли всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного тренера РСФСР А.М. Астахова и заслуженного тренера РСФСР, МСМК СССР Э.В. Агафонова.



По информации министерства спорта РБ, успешно выступили на турнире самбисты из Бурятии. Базар Батоболотов стал победителем в весовой категории до 53 кг. Сокто Эрдынеев стал бронзовым призёром также в весе до 53 кг. Антон Зимирев занял третье место в весовой категории до 71 кг.

