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Самбисты Бурятии завоевали 3 медали всероссийских соревнований

Самбисты Бурятии завоевали 3 медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Турнир проходил в Красноярске

С 27 по 28 апреля в Красноярске прошли всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного тренера РСФСР А.М. Астахова и заслуженного тренера РСФСР, МСМК СССР Э.В. Агафонова.

По информации министерства спорта РБ, успешно выступили на турнире самбисты из Бурятии. Базар Батоболотов стал победителем в весовой категории до 53 кг. Сокто Эрдынеев стал бронзовым призёром также в весе до 53 кг. Антон Зимирев занял третье место в весовой категории до 71 кг.
Бурятия самбо всероссийские соревнования спорт

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