Он получил отравление угарным газом
Сегодня ночью в посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии произошло возгорание в трёхэтажном жилом доме. Пострадал 31-летний мужчина, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении дома – там тлел диван. В результате возгорания отравление угарным газом лёгкой степени получил 31-летний мужчина. От госпитализации он отказался, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стала не потушенная мужчиной сигарета.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 2 мая мужчина пострадал при пожаре в сторожке в посёлке Николаевский Тарбагатайского района.
В Бурятии мужчина пострадал на пожаре из-за непотушенной сигареты
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