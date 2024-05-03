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В Бурятии мужчина пострадал на пожаре из-за непотушенной сигареты

В Бурятии мужчина пострадал на пожаре из-за непотушенной сигареты
Происшествия, 
Он получил отравление угарным газом

Сегодня ночью в посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии произошло возгорание в трёхэтажном жилом доме. Пострадал 31-летний мужчина, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении дома – там тлел диван. В результате возгорания отравление угарным газом лёгкой степени получил 31-летний мужчина. От госпитализации он отказался, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стала не потушенная мужчиной сигарета.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 2 мая мужчина пострадал при пожаре в сторожке в посёлке Николаевский Тарбагатайского района.

пожар

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