Им объяснили, кто понесёт за это ответственность
Вечером 30 апреля на Бурятию обрушился мощный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Ураган валил деревья, заборы, ограждения, остановочные пункты, опоры освещения, баннеры и дорожные знаки и срывал обшивку со зданий и крыш.
В СНТ «Кирпичник» в пригородном Заиграевском районе разгорелся крупный пожар, уничтоживший 17 дачных домиков. Многие сёла Бурятии и микрорайоны Улан-Удэ остались без света.
А некоторые жители села Сотниково лишились техники. Они рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7», что в населённом пункте в тот вечер несколько раз отключали и включали электроэнергию.
- В итоге сгорел духовой шкаф. Кто возместит ущерб? К кому можно обратиться по этому вопросу? – поинтересовались люди.
Им пояснили, что сначала нужно взять в РЭС справку, подтверждающую, что аварийные отключения были, а после – обратиться в независимую экспертизу, чтобы специалисты осмотрели технику и дали заключение о причине поломки. Если таковой окажется перепад напряжения, следует написать претензию в организацию, подающую электричество, а при отказе последний от возмещения ущерба – идти в суд.
В ООО «Читаэнергосбыт» отметили: претензию пишут в свободной форме. К ней нужно приложить акт о причинении ущерба, который подписывают исполнитель (управляющая организация или ТСЖ) и сам потребитель (или его представитель), а также заключение сервисного центра о причинах неисправности и возможной стоимости ремонта.
- Если бытовая техника ему не подлежит, потребуется экспертиза. Независимые оценщики считают сумму ущерба, исходя из стоимости техники с учётом её износа, – подчеркнули в «Читаэнергосбыт».
У жителей пригородного села Бурятии во время урагана перегорела техника
Общество, Фото:
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