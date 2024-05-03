03 мая

02 мая

Популярное

У жителей пригородного села Бурятии во время урагана перегорела техника

У жителей пригородного села Бурятии во время урагана перегорела техника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им объяснили, кто понесёт за это ответственность

Вечером 30 апреля на Бурятию обрушился мощный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Ураган валил деревья, заборы, ограждения, остановочные пункты, опоры освещения, баннеры и дорожные знаки и срывал обшивку со зданий и крыш.

В СНТ «Кирпичник» в пригородном Заиграевском районе разгорелся крупный пожар, уничтоживший 17 дачных домиков. Многие сёла Бурятии и микрорайоны Улан-Удэ остались без света.

А некоторые жители села Сотниково лишились техники. Они рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7», что в населённом пункте в тот вечер несколько раз отключали и включали электроэнергию.

- В итоге сгорел духовой шкаф. Кто возместит ущерб? К кому можно обратиться по этому вопросу? – поинтересовались люди.

Им пояснили, что сначала нужно взять в РЭС справку, подтверждающую, что аварийные отключения были, а после – обратиться в независимую экспертизу, чтобы специалисты осмотрели технику и дали заключение о причине поломки. Если таковой окажется перепад напряжения, следует написать претензию в организацию, подающую электричество, а при отказе последний от возмещения ущерба – идти в суд.

В ООО «Читаэнергосбыт» отметили: претензию пишут в свободной форме. К ней нужно приложить акт о причинении ущерба, который подписывают исполнитель (управляющая организация или ТСЖ) и сам потребитель (или его представитель), а также заключение сервисного центра о причинах неисправности и возможной стоимости ремонта.

- Если бытовая техника ему не подлежит, потребуется экспертиза. Независимые оценщики считают сумму ущерба, исходя из стоимости техники с учётом её износа, – подчеркнули в «Читаэнергосбыт».


ветер ураган погода электроэнергия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жителей пригородного села Бурятии во время урагана перегорела техника
У жителей пригородного села Бурятии во время урагана перегорела техника
Общество, 03.05.2024
Им объяснили, кто понесёт за это ответственность
Заместителю прокурора Бурятии пожаловались на проблему с лужей
Заместителю прокурора Бурятии пожаловались на проблему с лужей
Общество, 03.05.2024
В ней, по словам местных жителей, вынуждены играть дети
В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая
В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая
Общество, 03.05.2024
Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 03.05.2024
Они устроят для этого специальный обряд
В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом
В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом
Общество, 03.05.2024
Волонтёры пообещали взять на себя все расходы

В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка
В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка
Общество, 03.05.2024
Сейчас животные здоровы 
Забайкалье примет первый в крае фестиваль анимации
Забайкалье примет первый в крае фестиваль анимации
Общество, 03.05.2024
Его символом станет Милаш-анимаш

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^