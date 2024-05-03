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Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах

Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А 17% горожан считают, что они совершенно не нужны

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина (47%) жителей бурятской столицы ничего не знают о работе профсоюзов в России. Негативно к ним относятся 30% респондентов, причём 20% – скорее отрицательно и 10% – абсолютно отрицательно. Безусловно положительные оценки дают 7% горожан, скорее положительные – 16%.

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а улан-удэнцы моложе 34 лет – хуже, чем старшее поколение. Чем выше у наших земляков доход, тем чаще они интересуются такой деятельностью и оценивают её в отрицательном ключе.

При этом 62% горожан убеждены, что современному российскому обществу профессиональные объединения нужны и только 17% не видят в них необходимости. Сегодня в них состоят лишь 6% экономически активных россиян, 45% участвовали в движении раньше, но уже покинули его ряды и 49% никогда в ПС не числились.

63% опрошенных считают, что профсоюзное движение в стране пришло в упадок. Представители сильной половины придерживаются такой точки зрения чаще прекрасного пола (68% и 58% соответственно) – как и люди старше 45 лет (71%). Треть (29%) думают, что профсоюзы переживают кризис и только 8% назвали текущую ситуацию подъёмом.
работа профсоюзы

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