Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

А 17% горожан считают, что они совершенно не нужны



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина (47%) жителей бурятской столицы ничего не знают о работе профсоюзов в России. Негативно к ним относятся 30% респондентов, причём 20% – скорее отрицательно и 10% – абсолютно отрицательно. Безусловно положительные оценки дают 7% горожан, скорее положительные – 16%.



Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а улан-удэнцы моложе 34 лет – хуже, чем старшее поколение. Чем выше у наших земляков доход, тем чаще они интересуются такой деятельностью и оценивают её в отрицательном ключе.



При этом 62% горожан убеждены, что современному российскому обществу профессиональные объединения нужны и только 17% не видят в них необходимости. Сегодня в них состоят лишь 6% экономически активных россиян, 45% участвовали в движении раньше, но уже покинули его ряды и 49% никогда в ПС не числились.



63% опрошенных считают, что профсоюзное движение в стране пришло в упадок. Представители сильной половины придерживаются такой точки зрения чаще прекрасного пола (68% и 58% соответственно) – как и люди старше 45 лет (71%). Треть (29%) думают, что профсоюзы переживают кризис и только 8% назвали текущую ситуацию подъёмом.

