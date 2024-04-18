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В Бурятии временно прекратили поиски таинственно пропавшей девушки и её спутника

В Бурятии временно прекратили поиски таинственно пропавшей девушки и её спутника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За пять дней искавшие их волонтёры преодолели почти 3000 километров

Вечером 17 апреля в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии объявили, что штаб по поиску 30-летний Сэсэг Буиновой и её знакомого Станислава Норбоева свернули. Молодые люди бесследно пропали в прошлый четверг, 11 апреля. Они повстречались перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина в Улан-Удэ и вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор о них ничего неизвестно.

К поискам Сэсэг и Станислава присоединились не только представители «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и близкие пропавших, но и просто неравнодушные жители республики. В мессенджерах создали группы для общения волонтёров. Однако спустя пять дней обнаружить таинственно исчезнувших молодых людей не удалось. За это время более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и расклеили свыше 3500 ориентировок.

Накануне в этом участвовали 46 добровольцев. Они продолжили осматривать берега рек, распространяли листовки с приметами улан-удэнцев, опрашивали возможных свидетелей и проверяли поступившие ранее сообщения. Поиски временно приостановили.

- Мы ждём новые свидетельства. Сейчас очень важно собрать как можно больше информации – помочь может любая, даже если она кажется вам незначительным. Всё будут проверять автономные группы, которые готовы выехать в любой момент, – отметили в «ЛизаАлерт»

Жителей Бурятии, которым известно что-то о пропавших, просят сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.

После исчезновения молодых людей в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрели.
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