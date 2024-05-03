В полиции сообщили, что «вопросом занимается участковый»
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии жители заметили свастику на окне здания. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».
- К нам в редакцию обратились возмущённые читатели из посёлка Онохой. Они прислали скрин из анонимного паблика с фотографией свастики на окне здания. Жители отметили, что символика «красуется» на окне около двух недель, - сообщает издание.
Они обратились в отдел МВД России по Заиграевскому району. «Этот факт зарегистрирован в дежурной части ОП «Онохойский», вопросом занимается участковый», - разъяснили в МВД.
Позже подписчики проинформировали, что свастику с окна здания убрали.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно некоторые жители республики заподозрили, что Бурятию захватывает какой-то странный челлендж, который носит массовый характер, ведь нацистская символика появляется в общественных местах в самых разных населённых пунктах.
- За такое уголовка светит. Объясните детям. Отвечать ведь будут родители, – предупреждали в соцсетях наши земляки.
В Бурятии на окне здания заметили свастику
Происшествия, Фото:
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