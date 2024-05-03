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В Бурятии на окне здания заметили свастику

В Бурятии на окне здания заметили свастику
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В полиции сообщили, что «вопросом занимается участковый»

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии жители заметили свастику на окне здания. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».

- К нам в редакцию обратились возмущённые читатели из посёлка Онохой. Они прислали скрин из анонимного паблика с фотографией свастики на окне здания. Жители отметили, что символика «красуется» на окне около двух недель, - сообщает издание.

Они обратились в отдел МВД России по Заиграевскому району. «Этот факт зарегистрирован в дежурной части ОП «Онохойский», вопросом занимается участковый», - разъяснили в МВД.

Позже подписчики проинформировали, что свастику с окна здания убрали.

Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно некоторые жители республики заподозрили, что Бурятию захватывает какой-то странный челлендж, который носит массовый характер, ведь нацистская символика появляется в общественных местах в самых разных населённых пунктах.

- За такое уголовка светит. Объясните детям. Отвечать ведь будут родители, – предупреждали в соцсетях наши земляки.
полиция

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