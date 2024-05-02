В Бурятии подделали руководителя агентства ГО и ЧС

Власть, Фото: страница Евгения Радикальцева

Фейковый Евгений Радикальцев пишет подчинённым в Telegram



Неизвестные подделали в популярном мессенджере Telegram аккаунт руководителя агентства ГО и ЧС Евгения Радикальцева. Он сам сообщил об этом на личной странице во «ВКонтакте» и призвал не реагировать на провокации со стороны своего виртуального клона.



- Если вам от моего имени приходят несвойственные мне сообщения, прошу не реагировать на них, – подчеркнул Радикальцев. – Это мошенники.



Как выяснилось, злоумышленники отправляли просьбы различного характера подчинённым руководителя агентства.



- Схема простая – со своего номера они заводят аккаунт в мессенджерах с моими фотографиями, которых много в свободном доступе, и пишут сообщения. Если мне нужно что-то у вас уточнить, позвоню и спрошу лично, – добавил Евгений Радикальцев. – Будьте бдительны и перепроверяйте всю информацию.



