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В Бурятии подделали руководителя агентства ГО и ЧС

В Бурятии подделали руководителя агентства ГО и ЧС
Власть,  Фото:страница Евгения Радикальцева
Фейковый Евгений Радикальцев пишет подчинённым в Telegram

Неизвестные подделали в популярном мессенджере Telegram аккаунт руководителя агентства ГО и ЧС Евгения Радикальцева. Он сам сообщил об этом на личной странице во «ВКонтакте» и призвал не реагировать на провокации со стороны своего виртуального клона.

- Если вам от моего имени приходят несвойственные мне сообщения, прошу не реагировать на них, – подчеркнул Радикальцев. – Это мошенники.

Как выяснилось, злоумышленники отправляли просьбы различного характера подчинённым руководителя агентства.

- Схема простая – со своего номера они заводят аккаунт в мессенджерах с моими фотографиями, которых много в свободном доступе, и пишут сообщения. Если мне нужно что-то у вас уточнить, позвоню и спрошу лично, – добавил Евгений Радикальцев. – Будьте бдительны и перепроверяйте всю информацию.

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