Спортсмен стал лучшим среди ветеранов
Международные соревнования «Открытый чемпионат и первенство Японии» прошли с 27 по 28 апреля в спортивном центре японского города Тода.
Спортсмен из Бурятии, руководитель клуба «Чёрный пояс» Алексей Фёдоров принял участие в соревнованиях в составе сборной федерации Кёкусин-кан каратэ-до России. По информации пресс-службы министерства спорта РБ, бурятский каратист победил во всех боях и стал чемпионом Японии по самому жёсткому контактному стилю боевых искусств среди ветеранов 41-45 лет в весовой категории 72 кг.
Каратист из Бурятии выиграл чемпионат в Японии
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