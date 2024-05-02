Каратист из Бурятии выиграл чемпионат в Японии

Общество, Фото: федерация Кёкусин-кан каратэ-до РФ

Спортсмен стал лучшим среди ветеранов



Международные соревнования «Открытый чемпионат и первенство Японии» прошли с 27 по 28 апреля в спортивном центре японского города Тода.



Спортсмен из Бурятии, руководитель клуба «Чёрный пояс» Алексей Фёдоров принял участие в соревнованиях в составе сборной федерации Кёкусин-кан каратэ-до России. По информации пресс-службы министерства спорта РБ, бурятский каратист победил во всех боях и стал чемпионом Японии по самому жёсткому контактному стилю боевых искусств среди ветеранов 41-45 лет в весовой категории 72 кг.

