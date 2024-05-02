В Иркутской области погиб 25-летний мотоциклист





В Нижнеудинском районе Иркутской области в ДТП погиб мотоциклист и пострадал его 16-летний пассажир.ДТП произошло 30 апреля на 1313 километре трассы Р-255 «Сибирь», вблизи посёлка Загорье.25-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Дельта» не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение- Мотоциклист скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. 16-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.Полиция проводит проверку.