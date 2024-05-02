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В Бурятии врачи подарили вторую жизнь новорождённому ребёнку

В Бурятии врачи подарили вторую жизнь новорождённому ребёнку
Общество,  Фото:ДРКБ
Хирурги провели уникальную операцию по коррекции врождённой патологии

На днях маленькой жительнице Бурятии исполнится месяц, и это второй её день рождения. На следующие сутки после родов малышку экстренно госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, где опытные врачи-хирурги провели уникальную операцию по коррекции врождённой патологии - расхождения мышц диафрагмы (диафрагмальная грыжа).

- Врачи использовали малоинвазивный метод. Операционное поле и свои действия хирурги видели и контролировали на экране монитора. Операция прошла без технических осложнений. Малышку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она под чутким руководством врачей-неонатологов и медицинских сестёр шла на поправку и крепла, - рассказали в больнице.

На четвёртые сутки ребёнок стал самостоятельно дышать, состояние стабилизировалось. После двух недель, проведённых в реанимации, малышку перевели в палату, где уже её ждала мама.

- Врачи ДРКБ подарили нашей доченьке второй день рождения. Хирурги провели операцию по спасению ребёнка, а неонатологи помогли выходить. Здесь, в отделении интенсивной терапии работают настоящие ангелы. Всё делают с душой, от сердца. Очень хорошее отношение. Наша семья очень благодарна всем, кто принимал участие по спасению нашей малышки, - со слезами на глазах говорит мама ребёнка.

Ранее новорождённых с диафрагмальной грыжей наши хирурги оперировали открытым способом, через разрез грудной клетки, что всегда весьма травматично для младенца и требует длительного выхаживания и восстановления. На сегодня юным пациентам медучреждения стал доступен и малоинвазивный метод по коррекции данной патологии. Всё благодаря проекту «Развитие эндоскопической детской хирургии», который был внедрён в больнице с 2021 года.

За хирургическим столом работали:

- хирург-оператор - Кишикто Пунсуков, заведующий операционным блоком ДРКБ, детский хирург-уролог;
- ассистент хирурга - Зорьян Цыренов, заведующий хирургического отделения ДРКБ, детский хирург;
- врач-анестезиолог-реаниматолог ДРКБ - Борис Модонов;
- операционная сестра ДРКБ - Алла Кодинец.

На днях малышка была выписана из отделения, а дома её с нетерпением ждала любимая семья. Брат и сестра наконец-то увидели свою сестрёнку.

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