В Улан-Удэ легковушка залетела под грузовик





Легковушка залетела под грузовик на улице Забайкальская в Улан-Удэ, пострадала девушка-водитель.ДТП произошло сегодня днём.- По предварительным данным, на улице Забайкальская 23-летняя водитель автомобиля Toyota Corolla при повороте налево совершила столкновение с автомашиной Shacman под управлением водителя 1977 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Легковушку в результате аварии сильно смяло. Девушку-водителя доставили в больницу.