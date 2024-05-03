В Улан-Удэ легковушка залетела под грузовик

Легковушка залетела под грузовик на улице Забайкальская в Улан-Удэ, пострадала девушка-водитель.
ДТП произошло сегодня днём.
- По предварительным данным, на улице Забайкальская 23-летняя водитель автомобиля Toyota Corolla при повороте налево совершила столкновение с автомашиной Shacman под управлением водителя 1977 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Легковушку в результате аварии сильно смяло. Девушку-водителя доставили в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Иволгинском районе в ДТП пострадал 19-летний водитель «Чайзера» - молодой человек получил права только неделю назад.
На минувших длинных выходных в автоавариях в Бурятии погибли два человека.