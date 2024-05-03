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В Улан-Удэ легковушка залетела под грузовик

В Улан-Удэ легковушка залетела под грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадала девушка-водитель

Легковушка залетела под грузовик на улице Забайкальская в Улан-Удэ, пострадала девушка-водитель.

ДТП произошло сегодня днём.

- По предварительным данным, на улице Забайкальская 23-летняя водитель автомобиля Toyota Corolla при повороте налево совершила столкновение с автомашиной Shacman под управлением водителя 1977 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Легковушку в результате аварии сильно смяло. Девушку-водителя доставили в больницу.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Иволгинском районе в ДТП пострадал 19-летний водитель «Чайзера» - молодой человек получил права только неделю назад.

На минувших длинных выходных в автоавариях в Бурятии погибли два человека.
ДТП

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