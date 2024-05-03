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В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка

В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка
Общество,  Фото:Госветслужба Забайкалья
Сейчас животные здоровы

Житель посёлка Оловянная при подготовке подворья к летнему периоду обнаружил на дне четырёхметрового колодца жеребёнка. Ветспециалисты местной станции по борьбе с болезнями животных с помощью верёвок сумели вызволить животное. Двухнедельный жеребёнок не пострадал, сейчас чувствует себя хорошо.

Через некоторое время в другой части района ветеринары пришли на помощь лошадям, которые провалились под лёд на местном водоёме. Для того, чтобы вытащить животных из ледяной воды, потребовались два трактора и помощь местных жителей. Все животные живы и клинически здоровы, сообщает Госветслужба Забайкальского края.


- Всё закончилось благополучно. Такие истории доказывают, что ветеринарные врачи не только лечат животных, но и приходят на помощь, когда это необходимо, - сказала начальник Оловяннинской станции по борьбе с болезнями животных Наталья Исаева.

Забайкальский край ветеринария животные

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