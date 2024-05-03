В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка





Житель посёлка Оловянная при подготовке подворья к летнему периоду обнаружил на дне четырёхметрового колодца жеребёнка. Ветспециалисты местной станции по борьбе с болезнями животных с помощью верёвок сумели вызволить животное. Двухнедельный жеребёнок не пострадал, сейчас чувствует себя хорошо.Через некоторое время в другой части района ветеринары пришли на помощь лошадям, которые провалились под лёд на местном водоёме. Для того, чтобы вытащить животных из ледяной воды, потребовались два трактора и помощь местных жителей. Все животные живы и клинически здоровы, сообщает Госветслужба Забайкальского края.- Всё закончилось благополучно. Такие истории доказывают, что ветеринарные врачи не только лечат животных, но и приходят на помощь, когда это необходимо, - сказала начальник Оловяннинской станции по борьбе с болезнями животных Наталья Исаева.