Специалисты отметили, что для них «видеть дрофу - большая радость»
Три дрофы были замечены в Боргойском заказнике в Джидинском районе Бурятии. Об этом сообщили в БУ «Бурприрода».
- Три дрофы в Боргойском заказнике. Май 2024 года. Видео немного подводит по качеству, но всё равно очень ценное. Орнитологи подтвердили, что это именно дрофа. Для нас видеть дрофу большая радость, так как птица с каждым годом встречается всё меньше. К себе она не подпускает, очень боится человека. И неспроста. Много лет птицы погибают от рук браконьеров. В XIX веке эта птица в России считалась популярным объектом охоты. Некогда многочисленная и широко распространённая птица, в XX веке дрофа стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом, - рассказывают в учреждении.
В настоящее время дрофа находится под охраной Красной книги Международного союза охраны природы, Красных книг всех стран, где она обитает, и различных международных конвенций.
Редкую птицу изучают учёные орнитологи, студенты БГУ и БУ «Бурприрода» в рамках грантового проекта фонда «Озеро Байкал».
Материалы выявленных «токовищ» будут использованы в весенних (предгнездовых) учётах численности для оценки репродуктивного потенциала популяции и относительной численности птиц.
Ранее проект «Современное состояние дрофы в Боргойском заказнике» получил высокие оценки экспертов и стал победителем второго этапа грантовой программы по сохранению редких, исчезающих и эндемичных видов озера Байкал на 2023-2024 годы. «Проект реализуется при грантовой поддержке Фонда «Озеро Байкал». Сохранить краснокнижную птицу - общая задача человечества», - заключили в учреждении.
В особо охраняемой природной территории регионального значения Боргойском заказнике проводятся усиленные рейды госинспекторов.
Три краснокнижные дрофы заметили в бурятском заказнике
Общество, Фото:
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