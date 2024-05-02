В перинатальном центре Улан-Удэ рассказали о рисках для беременности из-за ИППП

В Улан-Удэ в неделю профилактики инфекций, передающихся половым путём (ИППП), заместитель главного врача по педиатрической помощи Городского перинатального центра Туяна Жепхолова рассказала о том, какой риск подобные инфекции несут для беременности и родоразрешения
По словам врача, здоровье ребёнка начинается со здоровья его родителей, поэтому при планировании беременности рекомендуется пройти обследование, как будущей маме, так и будущему папе. Многие заболевания будущих родителей, о которых они могут и не знать, негативно отражаются на здоровье малыша. Поэтому им не стоит пренебрегать своим здоровьем и подвергать будущих детей различным заболеваниям.
Главной причиной снижения показателей детского здоровья медики считают общее ухудшение здоровья людей детородного возраста, которое во многом связано с небрежным и безответственным отношением мужчин и женщин к самим себе.
- В период планирования беременности вам необходимо обследоваться на наличие некоторых инфекций, которые могут нарушить развитие плода. При наличии активной формы инфекции вам необходимо пройти курс лечения. При отсутствии иммунитета к данным инфекциям вам могут порекомендовать вакцинацию или дополнительные профилактические мероприятия в период беременности. Инфекционный процесс – это такой патологический процесс, причиной которого являются различные микроорганизмы. Наиболее опасна инфекция для организма со сниженным иммунитетом, так как в данном случае даже незначительное инфекционное поражение может привести к тяжёлым последствиям, - пояснила Туяна Жепхолова.
Иммунитет может быть снижен по многим причинам, в частности, как следствие беременности, при которой это является физиологическим процессом, необходимым для нормального развития плода и предотвращения его отторжения организмом матери. Следовательно, во время беременности организм матери наиболее уязвим и восприимчив к действию различных микроорганизмов.
Однако инфекция опасна не только для материнского организма. Ничуть не менее, а порой более она опасна для организма плода. Не диагностированные инфекции могут приводить к развитию бесплодия, прерыванию беременности и хроническому невынашиванию, формированию пороков развития и внутриутробной гибели плода. Будущей матери необходимо знать, какая инфекция чем опасна – для этого необходимо находиться под постоянным контролем врача акушера-гинеколога.
Инфекционных заболеваний существует множество, и все они, как правило, представляют опасность для будущего ребёнка. Каждая из них оказывает отрицательное воздействие в большей или меньшей степени, в зависимости от срока беременности и иммунитета матери. Однако именно инфекции, передающиеся половым путём, являются одной из самых частых причин невынашивания беременности и патологии развития плода. Поэтому необходимо предварительное, ещё до наступления беременности, тщательное медицинское обследование будущих родителей. При выявлении половых инфекций в период подготовки к беременности их необходимо вылечить до зачатия. Нередко те половые инфекции, с которыми иммунитет успешно справлялся до беременности, у беременной активизируются и приводят к серьёзным последствиям.
Сифилис – передаётся половым и бытовым путём, у беременных встречается не чаще, чем у не беременных женщин. Сифилис опасен для плода. Может приводить к бесплодию, выкидышам или мертворождению. При отсутствии наблюдения и лечения женщины во время беременности сифилис может передаваться в 89% случаях новорождённым. Передача плоду может произойти во время беременности через плаценту, а может – во время родов. При заражении возможно формирование врождённого сифилиса – раннего и позднего, характеризующегося большим количеством осложнений для ребёнка.
Гонорея – инфекционное заболевание, поражающее преимущественно слизистые оболочки мочеполового тракта, вызываемое гонококком и передающееся, в основном, половым путём. При гонорее зачатие может наступить, но в дальнейшем в результате возникновения децидуального эндометрита происходит выкидыш в ранние сроки беременности. При заражении гонореей, наступившей после четырёх месяцев беременности, гонококки, проникающие в матку, встречают препятствие, и прерывания беременности не наступает. Однако нераспознанная своевременно гонорея чревата серьёзными послеродовыми осложнениями – возникает инфицирование матки и её придатков. Возможны следующие проявления у плода и новорождённого: гонококковый сепсис у новорождённого, гонококковый отит, вульвовагинит, конъюнктивит и офтальмия новорождённых – крайне заразна и прогностически опасна для ребёнка, так как может повлечь за собой слепоту.
Хламидиоз – передаётся половым путём, обнаруживается у 40% женщин. Хламидиоз может стать причиной внематочной беременности (в случае давно существующего вялотекущего процесса, вызвавшего спайки в маточных трубах и их непроходимость). Может приводить к прерыванию беременности на ранних сроках; при отсутствии лечения может давать довольно тяжёлые осложнения: гипотрофию плода (задержку его развития), преждевременное излитие околоплодных вод, изредка даже может стать причиной гибели плода. У детей, рождённых от болевших хламидиозом матерей, встречаются конъюнктивиты, фарингиты, вульвовагиниты и уретриты, проктиты, бронхиты и пневмонии.
Трихомониаз – передаётся, как правило, половым путём и нередко сочетается с гонококками, хламидиями, уреаплазмой, грибковыми поражениями. Трихомониаз увеличивает риск преждевременных родов, рождение детей с низкой массой тела. У детей возможно заражение от больных матерей, чаще – во время родов. Для них характерны вульвовагиниты и уретриты, не имеющие специфических признаков.
Микоплазма и уреаплазма – передаются половым путём и являются микроорганизмами без клеточной стенки, что делает их устойчивыми к антибиотикам. Часто их выделяют в отдельную группу, стоящую между вирусами, бактериями и простейшими. Заражение микоплазмой и уреаплазмой приводит не только к острому заболеванию, но и к длительному носительству, приводят к самопроизвольным абортам, преждевременным родам. Последствия микоплазмы и уреаплазмы для детей: задержки развития, формирования пороков развития плода – чаще всего при массивном инфицировании и остро текущем процессе, рождение недоношенными. При длительном носительстве без обострений заболевание может не влиять на беременность, и в этом случае лечение может быть тяжелее самого заболевания – нужно проконсультироваться с врачом.
Всё, что связано с деторождением, обычно ассоциируется у людей с женщиной. Тем не менее, здоровье будущего отца ребёнка не менее важно для наступления нормальной беременности и последующего рождения здорового малыша. Мужчина может и должен заблаговременно заботиться о своём здоровом потомстве. Врачи советуют тщательно предохраняться от заболеваний, передающихся половым путём, – ошибки молодости могут обернуться катастрофой для близких людей. Последствия половых инфекций могут быть значительно более серьёзными, даже опасными для жизни женщины и её будущего ребёнка, если женщина заражается во время беременности. Кроме того, половые инфекции партнёра могут привести к бесплодию у женщины.
В заключение в ГПЦ добавили, что одной из главных задач на сегодняшний день является сохранение жизни и здоровья детей, так как от них зависит будущее человечества. В реализации данной стратегии важная роль отводится родителям. Основы здоровья ребёнка закладываются ещё в утробе матери, и важным фактором гарантии здоровья детей являются здоровый образ жизни родителей и соблюдение необходимых мер по профилактике заболеваний будущего ребёнка.
- Здоровое питание, занятия физкультурой и спортом, гигиена половой жизни, отсутствие вредных привычек – всё это должно стать неотъемлемой частью жизни будущих и настоящих родителей. В наших силах подарить своим детям шанс на здоровую и счастливую жизнь, - отметили врачи.
В перинатальном центре Улан-Удэ рассказали о рисках для беременности из-за ИППП
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