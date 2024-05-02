Полёты в столицу Татарстана начнутся совсем скоро
О том, что столицы Бурятии и Татарстана свяжут прямые рейсы, стало известно ещё в феврале. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Новое направление включили в список субсидируемых.
- Росавиация опубликовала дополнительный перечень маршрутов, которые в 2024 году попадают в программу субсидирования региональных перевозок, – написал тогда Гармаев на своей странице во «ВКонтакте». – В него включили и рейс «Казань – Улан-Удэ – Казань, что стало возможным при поддержке обоих регионов – Бурятии и Татарстана.
Главы республик поддержали маршрут. Первый рейс туда и обратно отправится уже в ближайшую субботу, 4 мая.
- Загрузка на нём высокая – 147 пассажиров на прилёт и 158 – на вылет, – заявил в недавнем посте руководитель воздушной гавани.
Выполнять полёты продолжительностью в пять-пять с половиной часов будут дважды в неделю. Жители республики смогут использовать аэропорт Казани как пункт пересадки и отправляться оттуда в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Калининград, Худжанд и Бишкек.
Улан-Удэ и Казань 4 мая свяжут прямые рейсы
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