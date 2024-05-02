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Жительница Иркутской области убила сожителя и спрятала труп во дворе

Жительница Иркутской области убила сожителя и спрятала труп во дворе
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Тело три дня лежало возле обогревателя

47-летняя уроженка города Байкальск признана виновной в убийстве. Женщина расправилась с сожителем и спрятала труп во дворе дома.

Расправа произошла в начале августа 2023 года в СНТ «Бабха» Слюдянского района. Во время распития спиртного женщина и её 53-летний сожитель поссорились. Конфликт вспыхнул из-за того, что мужчина оскорбительно отзывался о покойном отце женщины. Разозлившись, она схватила кухонный нож и нанесла им один удар в область грудной клетки потерпевшего, от чего тот скончался.

Женщина обработала рану кровоостанавливающим медицинским препаратом, накрыла погибшего одеялом, установив рядом обогреватель.

Спустя три дня она вынесла труп во двор своего частного дома и прикрыла досками. Так тело пролежало ещё около 30 дней.

Труп по характерному запаху обнаружили знакомые, которые пришли в гости. Следователи СК возбудили уголовное дело. Женщина по результатам судебно-психиатрической экспертизы признана вменяемой.

- Суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
убийство

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