Девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии
В Тайшете мужчина натравил ротвейлера на полуторагодовалого ребёнка, сообщило СУ СК по Иркутской области.
Всё произошло 2 мая. По данным СК, 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью гостила у своего знакомого и распивала с ним алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в драку.
Женщина вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил свою собаку породы ротвейлер с цепи и натравил на ребёнка, а сам продолжил избивать мать.
Женщина смогла вырваться, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила девочку в больницу. Ребёнка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи; она находится в тяжёлом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Во время следственных действий агрессивную собаку ликвидировали.
Прокуратура даст оценку действиям органов системы по исполнению законов о защите прав детей и семейном благополучии.
В Иркутской области мужчина натравил ротвейлера на маленького ребёнка
Происшествия, Фото:
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