Дружба завязалась после трёхдневного рабочего визита
Губернатор Забайкалья Александр Осипов провёл переговоры с генеральным консулом Вьетнама во Владивостоке господином Нгуен Данг Хиеном 17 апреля. На встрече обсудили возможности для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Делегация Вьетнама работала в Забайкалье в течение трёх дней. За это время предприниматели каждой стороны успели познакомиться, обменяться опытом, сообщает пресс-служба правительства региона.
- Внешнее сотрудничество между Вьетнамом и Россией основано на дружбе, традициях и проверено временем. Ваш край имеет хорошие грузовые выходы через железные дороги – это способствует росту товарооборота между Вьетнамом и Дальним Востоком. Мы видим потенциал. Одна из крупнейших компаний Вьетнама предложила инвестировать в добычу угля на территории Забайкальского края, - сказал господин Нгуен Данг Хиен.
Александр Осипов на встрече отметил, что Забайкалье занимает выгодное географическое положение на карте России – более 60% грузооборота между Россией и Китаем проходит через регион.
- Мы полностью приветствуем желание поучаствовать в добыче угля и заключать договоры с российскими угледобывающими предприятиями. Нам надо понять, какие угли вас интересуют, в каких объёмах. И мы пригласим для участия в присоединении к освоению месторождений, - ответил на предложение вьетнамской стороны Александр Осипов.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере экспорта продукции и развитие международного туризма. Александр Осипов предложил разработать совместный план по обмену туристическими группами между Забайкальским краем и Вьетнамом.
Забайкалье и Вьетнам намерены сотрудничать
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