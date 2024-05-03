В Бурятии водителя, стоящего на учёте в наркодиспансере, лишили прав

Мужчина оказался любителем «травки»



Жителя Кижингинского района Бурятии через суд лишили водительских прав.



Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, мужчина имеет водительское на право управления транспортными средствами категории «В, В1». При этом с января 2023 года сельчанин состоит на учёте в наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». Однако с таким заболеванием садиться за руль нельзя.



- Суд пришёл к выводу о том, что имеющееся у ответчика заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами и ставит под угрозу безопасность дорожного движения. В связи с чем суд удовлетворил требования прокурора о прекращении действия права ответчика на управление транспортными средствами, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Решение не вступило в законную силу.

