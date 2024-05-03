Мужчина оказался любителем «травки»
Жителя Кижингинского района Бурятии через суд лишили водительских прав.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, мужчина имеет водительское на право управления транспортными средствами категории «В, В1». При этом с января 2023 года сельчанин состоит на учёте в наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». Однако с таким заболеванием садиться за руль нельзя.
- Суд пришёл к выводу о том, что имеющееся у ответчика заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами и ставит под угрозу безопасность дорожного движения. В связи с чем суд удовлетворил требования прокурора о прекращении действия права ответчика на управление транспортными средствами, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Решение не вступило в законную силу.
В Бурятии водителя, стоящего на учёте в наркодиспансере, лишили прав
Общество, Фото:
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