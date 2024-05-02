Пожар произошёл в селе Нижний Саянтуй
В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пожар уничтожил дом многодетной семьи. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены жилой дом, пристроенный к нему гараж и забор. Пожар был потушен в течение трёх часов. Пострадавших нет: до прибытия пожарных пожилая женщина и пятеро детей самостоятельно эвакуировались, - говорится в сообщении.
Огонь уничтожил дом и гараж на общей площади 185 кв.м., также сгорели 16 погонных метров забора.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители республики заявили, что Год Дракона показывает всем свой нрав
Ещё двоих человек с травмами доставили в больницу
Аферисты заявили, что в случае разглашения сведений о разговоре с ними его признают изменником Родины
На место ДТП выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф
Теперь их родителям грозят солидные штрафы
Школьника доставили в больницу
ДТП произошло в Кабанском районе
Полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле
Авария произошла вечером на трассе «Байкал»
Врачи продолжают бороться за его жизнь
Первичные восстановительные работы оценили в 2 млн рублей
Тело три дня лежало возле обогревателя
16-летний пассажир получил травмы
Поступило сообщение с угрозой минирования
Ребёнка нашли мёртвым в стиральной машине