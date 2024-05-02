В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл в селе Нижний Саянтуй



В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пожар уничтожил дом многодетной семьи. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены жилой дом, пристроенный к нему гараж и забор. Пожар был потушен в течение трёх часов. Пострадавших нет: до прибытия пожарных пожилая женщина и пятеро детей самостоятельно эвакуировались, - говорится в сообщении.



Огонь уничтожил дом и гараж на общей площади 185 кв.м., также сгорели 16 погонных метров забора.



По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.







