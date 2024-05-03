Горожане смогут приобрести рассаду
В грядущие выходные – 4 и 5 мая – в Улан-Удэ развернётся ежегодная выставка-ярмарка «Наш сад-огород» (возрастное ограничение 0+).
Жители и гости столицы смогут купить рассаду и саженцы к дачному сезону, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Ярмарка будет работать на трёх торговых площадках: рынок «Стимул», ТК «Крестьянский», ТЦ «Центральный».
- Традиционно на ярмарке можно будет реализовать семенной и продовольственный картофель, овощи, рассаду овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения, сопутствующие товары для сада и огорода, мёд, варенье, джемы, полуфабрикаты и рыбную продукцию. Помимо посадочного материала, на ярмарке можно приобрести сельскохозяйственных животных: кур, цыплят, кроликов, - сообщили в комитете.
Выставка открывает сезон ярмарок, которые продолжат свою работу на этих площадках в течение мая и до середины июня.
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Наш сад-огород»
Общество, Фото:
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