В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Наш сад-огород»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Горожане смогут приобрести рассаду



В грядущие выходные – 4 и 5 мая – в Улан-Удэ развернётся ежегодная выставка-ярмарка «Наш сад-огород» (возрастное ограничение 0+).



Жители и гости столицы смогут купить рассаду и саженцы к дачному сезону, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.



Ярмарка будет работать на трёх торговых площадках: рынок «Стимул», ТК «Крестьянский», ТЦ «Центральный».



- Традиционно на ярмарке можно будет реализовать семенной и продовольственный картофель, овощи, рассаду овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, удобрения, сопутствующие товары для сада и огорода, мёд, варенье, джемы, полуфабрикаты и рыбную продукцию. Помимо посадочного материала, на ярмарке можно приобрести сельскохозяйственных животных: кур, цыплят, кроликов, - сообщили в комитете.



Выставка открывает сезон ярмарок, которые продолжат свою работу на этих площадках в течение мая и до середины июня.

