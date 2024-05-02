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В селе в Бурятии продолжают восстанавливать после пожара воскресную школу

В селе в Бурятии продолжают восстанавливать после пожара воскресную школу
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Деньги на неё вовсю жертвуют местные жители

В Кабанске ещё месяц назад начали восстанавливать воскресную школу при храме в честь святителя Николая Архиепископа Мир Ликийского. Там произошёл пожар. На средства, которые перечисляют местные жители, закупили все необходимые строительные материалы. За последние две недели сельчане перевели ещё 7 850 рублей, пишет «Кабанск-инфо.24/7».

Здание утеплили и обшили металлопрофилем. Там оштукатурили и покрасили стены и обновили пол и потолок. Кроме того, завершилась замена шифера и стропильной системы крыши. Впереди – обшивка внешней стены здания

Школу посещают около 20 ребятишек разного возраста. Для них организовывают образовательные и творческие мероприятия, а в честь Пасхи и Рождества устраивают тематические спектакли и праздники. Пока дети занимаются в небольшой комнате в храме. Сделать пожертвования на восстановление здания могут все желающие.
пожар воскресные школы

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