В Иркутской области осудили женщину, зарезавшую сожителя

После нападения она попросила соседей вызвать скорую помощь



В Тулуне предстала перед судом 44-летней местная жительница, зарезавшая своего сожителя.



Расправа произошла в августе 2023 года. В квартире дома по улице Мира пара поссорилась во время распития спиртного. Женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов в область груди.



От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте.



- Скорую помощь и полицию вызвали соседи по просьбе подсудимой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Суд признал её виновной в убийстве и приговорил её к семи годам в исправительной колонии общего режима.

