После нападения она попросила соседей вызвать скорую помощь
В Тулуне предстала перед судом 44-летней местная жительница, зарезавшая своего сожителя.
Расправа произошла в августе 2023 года. В квартире дома по улице Мира пара поссорилась во время распития спиртного. Женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов в область груди.
От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте.
- Скорую помощь и полицию вызвали соседи по просьбе подсудимой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд признал её виновной в убийстве и приговорил её к семи годам в исправительной колонии общего режима.
В Иркутской области осудили женщину, зарезавшую сожителя
Происшествия, Фото:
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