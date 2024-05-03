Заместителю прокурора Бурятии пожаловались на проблему с лужей

Общество, Фото: прокуратура РБ

В ней, по словам местных жителей, вынуждены играть дети



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела приём жителей Кабанского района.



- Граждане обратились по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения объект торговли, ненадлежащую работу управляющей компании, администрации поселения, регионального оператора по вывозу мусора, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Так, жительницы посёлка Селенгинск подняли вопрос содержания придомовой территории. Там после таяния снега и дождей образуется лужа, в которой вынуждены играть дети, рассказали возмущённые женщины.



Жильцы многоквартирных домов посёлка Каменск обратили внимание на несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора, который захламляет контейнерные площадки.



- По поступившим обращениям организованы проверки, результаты которых будут сообщены заявителям, - подчеркнули в прокуратуре.



