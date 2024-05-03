В центре Улан-Удэ покажут сражения в море и на небе

В честь Дня Победы на площади Советов устроят зрелищное лазерное шоу



В преддверии 9 мая в самом центре бурятской столицы, на площади Советов, будут показывать лазерное шоу, пронизанное духом патриотизма. Об этом сообщил в своём telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Полюбоваться инсталляцией все желающие смогут со 2 по 10 мая в 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30.



- Вы сможете увидеть яркие кадры сражений на поле боя, в море и в небе, глубокую боль потерь, силу возрождения и любви. Так мы выражаем огромную благодарность нашим ветеранам, – обратился к горожанам Шутенков.



Кроме того, в День Победы зажгут телебашню на улице Бабушкина – праздничную подсветку там включат на час – с 21:00 до 22:00. После она будет появляться ещё три дня подряд – с 10-го по 12-ое число включительно – с 21:30 до 22:30.



Кстати, наряд к празднику обновила и скульптура «Гостеприимная Бурятия». На этот раз благодаря новым слайд-проекторам она наденет белый национальный костюм с зелёным хадаком.



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