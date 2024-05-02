«Обнаружить и ликвидировать»: Снайпер из Бурятии рассказал о работе в зоне СВО

Общество, Фото: Минобороны РФ

Снайперы из Бурятии ликвидировали группу ВСУ у Часового Яра



Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны России, показав фрагмент боевой работы снайпера на позиции.



Попавшие на видео события развернулись в районе населённого пункта Часов Яр.



- Основная наша задача – выявить противника, обнаружить первым, и немедленно их ликвидировать. Боевые задачи нам помогают выполнять современные российские винтовки разных калибров, разной оптики (есть дневного и ночного виденья, есть тепловизионные). Работаем на разных дистанциях – до полутора тысяч и более, - рассказал снайпер отдельного разведывательного батальона с позывным Бальбо.



