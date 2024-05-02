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«Обнаружить и ликвидировать»: Снайпер из Бурятии рассказал о работе в зоне СВО

«Обнаружить и ликвидировать»: Снайпер из Бурятии рассказал о работе в зоне СВО
Общество,  Фото:Минобороны РФ
Снайперы из Бурятии ликвидировали группу ВСУ у Часового Яра

Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны России, показав фрагмент боевой работы снайпера на позиции.

Попавшие на видео события развернулись в районе населённого пункта Часов Яр.

- Основная наша задача – выявить противника, обнаружить первым, и немедленно их ликвидировать. Боевые задачи нам помогают выполнять современные российские винтовки разных калибров, разной оптики (есть дневного и ночного виденья, есть тепловизионные). Работаем на разных дистанциях – до полутора тысяч и более, - рассказал снайпер отдельного разведывательного батальона с позывным Бальбо.

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