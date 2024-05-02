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В Улан-Удэ малыш, выпавший с мамой с 10 этажа, остаётся в крайне тяжёлом состоянии

В Улан-Удэ малыш, выпавший с мамой с 10 этажа, остаётся в крайне тяжёлом состоянии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Врачи продолжают бороться за его жизнь

В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии восьмимесячного мальчика, который на прошлой неделе выпал вместе с мамой из окна квартиры на десятом этаже. Как сообщили «Байкал-Daily» в ведомстве, ребёнок находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Врачи продолжают бороться на жизнь малыша. «Медицинская помощь ему оказывается в полном объёме», – отметили в министерстве.

Несчастный случай произошёл в микрорайоне Энергетик. Мальчика с травмами доставили в больницу, а его 31-летняя мать скончалась на месте.

В СУ СКР по Бурятии в тот же день возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. По предварительным, девушка вместе с сыном приехала к родителям за вещами. Дома их не оказалось. Через некоторое пришёл отец погибшей улан-удэнки.

- Она долго не отвечала на звонки и не открывала дверь. Обеспокоенный мужчина позвонил сожителю дочери и попросил его приехать. После они вместе проникли на балкон через нижний этаж и, выломав дверь, увидели, что в квартире никого нет, – отметили ранее в следкоме.

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия. Устанавливается полная картина произошедшего. Известно, что семья на учёте в полиции не состояла.




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