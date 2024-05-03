В Бурятии вокально-хоровые коллективы споют о республике

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В регионе заканчивается приём заявок на участие в республиканском фестивале-конкурсе



В мае в Улан-Удэ состоится республиканский фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллективов «Пою мою Республику», посвящённый 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В рамках мероприятия в исполнении хоров, ансамблей и солистов прозвучат народные и патриотические песни, посвящённые Отечеству, труду и героям-воинам, а также гимны России, Бурятии и районов республики.



Участвовать в фестивале могут профессиональные и любительские вокальные ансамбли и хоровые коллективы, вокально-инструментальные ансамбли и солисты культурно-досуговых и образовательных учреждений, а также трудовых коллективов республики. Конкурс проводится в двух форматах: I тур – с 10 по 17 мая в дистанционном формате (заочно) и II тур - 23 мая в формате живых выступлений на площадке фестиваля в Улан-Удэ (очно).



Приём заявок на участие производится до 5 мая. Заявка подаётся в организационный комитет на электронную почту: rumc223971@mail.ru.



Гала-концерт фестиваля с участием медийных лиц и звёзд бурятской эстрады и академического искусства, церемония объявления результатов и награждения победителей участников конкурса состоится 24 мая, сообщает колледж искусств им. П.И. Чайковского.



Возрастное ограничение: 6+.



