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В Улан-Удэ пройдёт празднование Пасхи

В Улан-Удэ пройдёт празднование Пасхи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все желающие смогут отведать традиционные пасхальные угощения

5 мая с 12.00 на территории Этнографического музея в Улан-Удэ пройдёт мероприятие, посвящённое празднованию Светлой Пасхи.

- Праздник Пасхи имеет большой исторический контекст, связанный с религиозными и культурными традициями разных эпох. Он несёт глубокий духовный смысл для православных христиан, символизирует радость пробуждения природы, а также напоминает людям о необходимости духовного возрождения и обновления своей жизни, - напоминают организаторы.

С 13.00 до 15.00 часов на главной сцене музея пройдёт праздничная концертно-игровая программа, где гости увидят выступления творческих коллективов города. Также посетители музея смогут спеть песни с артистами и, конечно, поиграть.

На празднике будет множество интерактивных площадок, где гости смогут окунуться в атмосферу традиционных народных забав и игр. Состоятся мастер-классы по росписи яиц, изготовлению «весенней птички» и оберега «куклы-колокольчика».


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Пасха православие

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