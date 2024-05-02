В Бурятии завершается установка уникального гигантского хүрдэ





До этого сообщалось, что он обойдётся в 330 тысяч. Однако к концу марта собрать удалось почти вдвое больше.





Само хүрдэ будет шестигранным, с остеклением из оргстекла, чтобы были видны стопки мантр. Их вес составит более 400 килограммов, а всей конструкции – около 600.



- Металлические трубы забетонируют. На них будет железный каркас с двумя мощными подшипниками, способными выдержать и вращать более двух тонн. В центре установим главную опорную трубу со стенкой толщиной в один сантиметр. Должна получиться очень прочная и долговечная конструкция, – заявил ранее Еши Намжил лама.







Сооружение украсит навес в буддийском стиле с узорами, орнаментами, символами и статуэтками Тары.



- В наше смутное трудное время мы можем внести свой вклад только такими практиками, – писал Олег Намжилов. – Очень важно сохранить своё единство, целостность, свою культуру, веру и ценности. Тара – мать всех Будд. Она помогает излечиться от болезней и ядов, защищает от врагов, оружия и увечий, усмиряет распри и конфликты. Воздвигнув этот молитвенный барабан, мы станем молиться за всех соотечественников.



Одно вращение барабана равносильно 153 миллионам начитываний мантры.





- Таким образом, каждое будет посвящено благу всех жителей нашей огромной страны, – пояснил лама. – На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры распространится во все стороны, во все миры. Установив хүрдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им.



В дацане есть специальная книга-реестр с именами всех спонсоров, оплативших установку подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки читают и освящают дымом благовоний.



