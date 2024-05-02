В Бурятии завершается установка уникального гигантского хүрдэ

В конце февраля стало известно, что в Курумканском дацане «Гандан Ше Дувлин» появится огромный молитвенный барабан – хүрдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров с мантрами Тары. Его установка уже подходит к концу. Об этом на днях сообщил в соцсетях настоятель буддийского храма Еши Намжил Лама (Олег Намжилов).
В хүрдэ вложили 100 000 листов, на которых напечатали 153 миллиона мантр «Ом Таре Туттаре Туре Соха». Осталось доработать крышу, запечатать грани, украсить сооружение и забетонировать площадку для него. Открытие молитвенного барабана состоится уже в ближайшее время (возрастное ограничение – 0+).
До этого сообщалось, что он обойдётся в 330 тысяч. Однако к концу марта собрать удалось почти вдвое больше.
Само хүрдэ будет шестигранным, с остеклением из оргстекла, чтобы были видны стопки мантр. Их вес составит более 400 килограммов, а всей конструкции – около 600.
- Металлические трубы забетонируют. На них будет железный каркас с двумя мощными подшипниками, способными выдержать и вращать более двух тонн. В центре установим главную опорную трубу со стенкой толщиной в один сантиметр. Должна получиться очень прочная и долговечная конструкция, – заявил ранее Еши Намжил лама.
Сооружение украсит навес в буддийском стиле с узорами, орнаментами, символами и статуэтками Тары.
- В наше смутное трудное время мы можем внести свой вклад только такими практиками, – писал Олег Намжилов. – Очень важно сохранить своё единство, целостность, свою культуру, веру и ценности. Тара – мать всех Будд. Она помогает излечиться от болезней и ядов, защищает от врагов, оружия и увечий, усмиряет распри и конфликты. Воздвигнув этот молитвенный барабан, мы станем молиться за всех соотечественников.
Одно вращение барабана равносильно 153 миллионам начитываний мантры.
- Таким образом, каждое будет посвящено благу всех жителей нашей огромной страны, – пояснил лама. – На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры распространится во все стороны, во все миры. Установив хүрдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им.
В дацане есть специальная книга-реестр с именами всех спонсоров, оплативших установку подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки читают и освящают дымом благовоний.
В дацане есть специальная книга-реестр с именами всех спонсоров, оплативших установку подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки читают и освящают дымом благовоний.