Приговор пытаются обжаловать защитники осуждённого
Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении курьера, работавшего на телефонных мошенников. Он признан виновным в 11 эпизодах мошенничества.
Установлено, что горожанин списался в мессенджере и вступил в сговор с неустановленными лицами.
- Согласно преступному плану, в роль неустановленных лиц входило осуществление массового телефонного обзвона неопределённого круга владельцев стационарных и сотовых абонентских номеров в Республике Бурятия, Иркутской области и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственником или знакомым ДТП. Цель звонков – побудить пенсионеров добровольно передать деньги для якобы избежания родственником уголовной ответственности за содеянное, - сообщают в суде.
В свою очередь, улан-удэнец должен был ожидать получения указаний, поступающих ему в мессенджере, потом ехать по переданным ему адресам и получать от потерпевших деньги. 10% он оставлял себе в качестве вознаграждения, остальное переводил преступникам.
Приговором суда улан-удэнцу назначено 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Приговор обжалован защитниками, в настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии на апелляционное обжалование.
В Улан-Удэ курьер телефонных мошенников получил 4,5 года колонии
Происшествия, Фото:
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