03 мая

02 мая

Популярное

В Улан-Удэ курьер телефонных мошенников получил 4,5 года колонии

В Улан-Удэ курьер телефонных мошенников получил 4,5 года колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Приговор пытаются обжаловать защитники осуждённого

Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении курьера, работавшего на телефонных мошенников. Он признан виновным в 11 эпизодах мошенничества.

Установлено, что горожанин списался в мессенджере и вступил в сговор с неустановленными лицами.

- Согласно преступному плану, в роль неустановленных лиц входило осуществление массового телефонного обзвона неопределённого круга владельцев стационарных и сотовых абонентских номеров в Республике Бурятия, Иркутской области и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственником или знакомым ДТП. Цель звонков – побудить пенсионеров добровольно передать деньги для якобы избежания родственником уголовной ответственности за содеянное, - сообщают в суде.

В свою очередь, улан-удэнец должен был ожидать получения указаний, поступающих ему в мессенджере, потом ехать по переданным ему адресам и получать от потерпевших деньги. 10% он оставлял себе в качестве вознаграждения, остальное переводил преступникам.

Приговором суда улан-удэнцу назначено 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор обжалован защитниками, в настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии на апелляционное обжалование.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 03.05.2024
В республике нет ни одного «огненного» очага
Улан-удэнец убил друга за склонение их общей знакомой к интиму
Улан-удэнец убил друга за склонение их общей знакомой к интиму
Происшествия, 03.05.2024
Мужчина отправится в колонию строгого режима  
В Иркутской области на 10 лет осудили виновника ДТП с двумя погибшими
В Иркутской области на 10 лет осудили виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 02.05.2024
Погибли ехавшие в командировку сотрудницы библиотеки
4-летнего мальчика в Улан-Удэ убил его отчим
4-летнего мальчика в Улан-Удэ убил его отчим
Происшествия, 02.05.2024
Тело пропавшего ребёнка нашли в стиральной машине
В Бурятии пьяный живодёр издевался над собакой
В Бурятии пьяный живодёр издевался над собакой
Происшествия, 02.05.2024
Очевидцы сняли произошедшее на видео
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
Происшествия, 02.05.2024
Пожар произошёл в селе Нижний Саянтуй
Перед жутким ураганом в небе над Бурятией разглядели дурное предзнаменование
Перед жутким ураганом в небе над Бурятией разглядели дурное предзнаменование
Происшествия, 02.05.2024
Жители республики заявили, что Год Дракона показывает всем свой нрав
В Забайкалье сгорели около 40 дачных строений
В Забайкалье сгорели около 40 дачных строений
Происшествия, 02.05.2024
Пожарным удалось не допустить распространения огня на спортивный лагерь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^