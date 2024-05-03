В Улан-Удэ курьер телефонных мошенников получил 4,5 года колонии

Приговор пытаются обжаловать защитники осуждённого



Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении курьера, работавшего на телефонных мошенников. Он признан виновным в 11 эпизодах мошенничества.



Установлено, что горожанин списался в мессенджере и вступил в сговор с неустановленными лицами.



- Согласно преступному плану, в роль неустановленных лиц входило осуществление массового телефонного обзвона неопределённого круга владельцев стационарных и сотовых абонентских номеров в Республике Бурятия, Иркутской области и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственником или знакомым ДТП. Цель звонков – побудить пенсионеров добровольно передать деньги для якобы избежания родственником уголовной ответственности за содеянное, - сообщают в суде.



В свою очередь, улан-удэнец должен был ожидать получения указаний, поступающих ему в мессенджере, потом ехать по переданным ему адресам и получать от потерпевших деньги. 10% он оставлял себе в качестве вознаграждения, остальное переводил преступникам.



Приговором суда улан-удэнцу назначено 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.



Приговор обжалован защитниками, в настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии на апелляционное обжалование.

