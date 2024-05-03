Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год
Бесплатный проезд организовали на маршруте № 128 Улан-Удэ – Гурульба для всех пассажиров. Акцию проведут 9 мая. Об этом сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7».
- Все пассажиры городские и наши могут целый день ездить бесплатно, чтобы молодое поколение знали, что наши деды воевали и победили нацизм, и сегодняшнее наши внуки защищают Родину, - сказал бригадир маршрута № 128 Станислав Романов.
Он отметил, что они проводят такую акцию каждый год на 9 мая - в честь Дня Победы.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его сняли спустя два месяца
Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год
Суд удовлетворил иск
Они устроят для этого специальный обряд
Оно будет только односторонним
Волонтёры пообещали взять на себя все расходы
Его проведут в середине мая
Сейчас животные здоровы
Его символом станет Милаш-анимаш
Был составлен административный протокол
Люди натыкаются на них по всему городу
В Минздраве пообещали разобраться в вопросе
Воздух прогреется до 14 градусов тепла
Общество, 02.05.2024
Турнир состоится в ФСК в эти выходные
Общество, 02.05.2024
Страна планирует довести количество высаженных деревьев до миллиарда