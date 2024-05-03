В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая

Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год



Бесплатный проезд организовали на маршруте № 128 Улан-Удэ – Гурульба для всех пассажиров. Акцию проведут 9 мая. Об этом сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7».



- Все пассажиры городские и наши могут целый день ездить бесплатно, чтобы молодое поколение знали, что наши деды воевали и победили нацизм, и сегодняшнее наши внуки защищают Родину, - сказал бригадир маршрута № 128 Станислав Романов.



Он отметил, что они проводят такую акцию каждый год на 9 мая - в честь Дня Победы.





Возрастное ограничение 0+

