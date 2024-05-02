02 мая

01 мая

Популярное

В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летие

В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летие
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
День рождения юбиляра приходится на Праздник весны и труда

1 мая в Бурятии свой 95-летний юбилей отпраздновала долгожитель Кяхтинского района Чимит Жамсарановна Тарова.

Чимит Жамсарановна родилась третьим ребёнком в 1929 году в селе Усть-Харьятск Кяхтинского района. С началом Великой Отечественной войны у неё в 12 лет сразу же началась «взрослая» трудовая жизнь. Работала на поле, собирала колоски пшеницы, помогала в животноводстве. В 1946 году официально принята разнорабочей в совхоз «Пограничный». В тяжёлые послевоенные годы работала чабаном, присматривала за телятами.

Вместе с мужем вырастили 6 детей. У Чимит Жамсарановны 11 внуков, 9 правнуков и 2 праправнуков. До сих пор старается помочь своим детям и внукам. Дети выросли достойными людьми, ведь мама с детства привила им любовь к труду и заботе. Девиз её жизни: «Больше дела, меньше слов!»

Как сообщает администрация Кяхтинского района, Чимит Жамсарановна с 1996 является ветераном труда. С 2005 года – участник трудового фронта, с 2015 года имеет статус «Дети войны». Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет юбилейные медали 50-летия, 60-летия, 65-летия, 70-летия и 75-летия Дня Победы.
Бурятия юбилей долгожитель Кяхтинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дзюдоисты Бурятии отличились на первенстве России
Дзюдоисты Бурятии отличились на первенстве России
Общество, 02.05.2024
Спортсмены завоевали 8 серебряных медалей
В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летие
В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летие
Общество, 02.05.2024
День рождения юбиляра приходится на Праздник весны и труда
Стрелок из Бурятии стала призёром первенства России
Стрелок из Бурятии стала призёром первенства России
Общество, 02.05.2024
Спортсменка завоевала бронзовую медаль
В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие
В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие
Общество, 02.05.2024
У юбиляра двое сыновей, трое внуков и четверо правнуков
Борица из Бурятии стала призёром предолимпийского чемпионата
Борица из Бурятии стала призёром предолимпийского чемпионата
Общество, 02.05.2024
Ульяна Тукуренова заняла третье место в весовой категории до 59 кг
Водитель из Бурятии стал Героем Труда РФ
Водитель из Бурятии стал Героем Труда РФ
Общество, 02.05.2024
Соответствующий указ официально опубликован вчера, 1 мая
Боксаны Бурятии стали чемпионками Европы
Боксаны Бурятии стали чемпионками Европы
Общество, 02.05.2024
Также у них серебряная награда турнира
В Иркутске высадят около 420 тысяч цветов
В Иркутске высадят около 420 тысяч цветов
Общество, 02.05.2024
«Горлесхоз» готовится к озеленению
В Бурятии рядом с трассой заметили медведя
В Бурятии рядом с трассой заметили медведя
Общество, 02.05.2024
Медведя встретили в Баргузинском районе
В столице Бурятии отключат отопление
В столице Бурятии отключат отопление
Общество, 02.05.2024
Оно исчезнет уже на майских праздниках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^