В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летие

Общество, Фото: администрация Кяхтинского района

День рождения юбиляра приходится на Праздник весны и труда



1 мая в Бурятии свой 95-летний юбилей отпраздновала долгожитель Кяхтинского района Чимит Жамсарановна Тарова.



Чимит Жамсарановна родилась третьим ребёнком в 1929 году в селе Усть-Харьятск Кяхтинского района. С началом Великой Отечественной войны у неё в 12 лет сразу же началась «взрослая» трудовая жизнь. Работала на поле, собирала колоски пшеницы, помогала в животноводстве. В 1946 году официально принята разнорабочей в совхоз «Пограничный». В тяжёлые послевоенные годы работала чабаном, присматривала за телятами.



Вместе с мужем вырастили 6 детей. У Чимит Жамсарановны 11 внуков, 9 правнуков и 2 праправнуков. До сих пор старается помочь своим детям и внукам. Дети выросли достойными людьми, ведь мама с детства привила им любовь к труду и заботе. Девиз её жизни: «Больше дела, меньше слов!»



Как сообщает администрация Кяхтинского района, Чимит Жамсарановна с 1996 является ветераном труда. С 2005 года – участник трудового фронта, с 2015 года имеет статус «Дети войны». Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет юбилейные медали 50-летия, 60-летия, 65-летия, 70-летия и 75-летия Дня Победы.

