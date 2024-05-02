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Бастрыкину доложат о расследовании смерти мальчика из Бурятии

Бастрыкину доложат о расследовании смерти мальчика из Бурятии
Происшествия,  Фото:Следком
Ребёнка нашли мёртвым в стиральной машине

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырёхлетнего мальчика из Улан-Удэ, тело которого обнаружили в стиральной машине.

«Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Бурятии Антону Золотоеву доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», - сообщил Следственный комитет России.

Как сообщал «Байкал-Dailу», четырёхлетний ребёнок пропал днём 27 апреля. Он исчез из своего дома на улице Пристанская. Полицейские и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» развернули масштабные поиски.

К вечеру 28-го апреля стало известно, что мальчик погиб. Его тело обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Для установления точной причины смерти ребёнка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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