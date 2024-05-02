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Деревья в Улан-Удэ защитят от прожорливых вредителей

Общество,  Фото:КГХ
Их вовсю обрабатывают инсектицидами

Зелёные насаждения в столице Бурятии решили обезопасить от насекомых. Для защиты от прожорливых вредителей их обрабатывают специальными препаратами, сообщили в комитете городского хозяйства.

- Чтобы предотвратить гибель огромного количества растений, мы просим управляющие организации, предприятия и собственников частных домовладений провести инсектицидную обработку, – пояснил директор МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин. – Только вместе можно остановить нашествие вредителя, который периодически появляется на улицах города и в соседних регионах.

В КГХ напомнили: согласно правилам благоустройства Улан-Удэ, за деревья и кустарники отвечают владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, на которых они растут.

Прошлым летом яблони в самом центре города, возле площади Советов, атаковала горностаевая моль. Тревогу тогда забили в соцсетях. Особое беспокойство у улан-удэнцев вызвало состояние деревьев, которые находятся ближе к арке «Царские ворота», у въезда на площадь.

- Администрация города, обратите внимание – у вас яблоньки на площади Советов скоро гусеница доест! Возле арки уже совсем голые есть. Обработайте, а то жалко, – писали горожане в соцсетях.

Интернет-пользователи заявили, что деревья «посадить-то посадили», а вот «про обработку забыли». На яблонях и в самом деле было много пожухлых и засохших листьев. Некоторые ветки оказались опутаны паутиной. 
деревья вредители озеленение благоустройство

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