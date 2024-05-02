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В отдалённом районе Бурятии не стали тушить лесные пожары

В отдалённом районе Бурятии не стали тушить лесные пожары
Происшествия,  Фото:РАЛХ
В РАЛХ надеются на их «самоликвидацию»

В минувшую среду, 1 мая, в Бурятии обнаружили четыре новых лесных возгорания – в Баунтовском, Закаменском, Кяхтинском и Тарбагатайском районах. К ним привело неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Накануне в республике тушили три пожара: два – в Тунке и один – в Тарбагатайском районе. Последний возник из-за обрыва линий электропередачи. Всего со стихией боролись 149 человек, включая сотрудников лесной охраны, МЧС и пожарных-десантников. Задействовать пришлось 31 единицу техники. Общая площадь возгораний превысила 92 гектара.

По данным на утро 2 мая, в Бурятии действуют семь пожаров. Очаги в Кяхтинском и Тункинском районах локализовали. Ещё три, возникшие 30 апреля в Баунтовском районе, находятся в отдалённой местности. Пока их не тушат.

- Активного горения и увеличения их площади не наблюдается. В районе – минусовая температура, прошли осадки, возможна их самоликвидация, – пояснил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

При необходимости в агентстве пообещали привлечь специалистов. Четвёртый очаг в Баунте намерены ликвидировать к полудню. К этому же времени справятся с возгоранием в Кяхтинском районе. В Закамне пожар должны были устранить к 10:00. В Бурятии по-прежнему действует особый противопожарный режим, потому вход и въезд в леса сейчас по табу.



лесные пожары Лес РАЛХ

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