Соревнования проводятся в третий раз
С 3 по 5 мая в Улан-Удэ состоится третий межрегиональный турнир по самбо «Памяти Сергея Анатольевича Соболева и ветеранов самбо Бурятии». Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
Программа турнира
4 мая
10:00 – Начало соревнований
17:00 – Торжественное открытие
5 мая
10:00 – Начало соревнований
16:00 - Финальные поединки
Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо
Общество, Фото:
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