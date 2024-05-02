В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо

Соревнования проводятся в третий раз



С 3 по 5 мая в Улан-Удэ состоится третий межрегиональный турнир по самбо «Памяти Сергея Анатольевича Соболева и ветеранов самбо Бурятии». Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».



Программа турнира



4 мая

10:00 – Начало соревнований

17:00 – Торжественное открытие



5 мая

10:00 – Начало соревнований

16:00 - Финальные поединки



Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.



