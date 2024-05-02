02 мая

01 мая

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо

В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проводятся в третий раз

С 3 по 5 мая в Улан-Удэ состоится третий межрегиональный турнир по самбо «Памяти Сергея Анатольевича Соболева и ветеранов самбо Бурятии». Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».

Программа турнира

4 мая
10:00 – Начало соревнований
17:00 – Торжественное открытие

5 мая
10:00 – Начало соревнований
16:00 - Финальные поединки

Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия спорт самбо

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо
В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо
Общество, 02.05.2024
Соревнования проводятся в третий раз
Бурятия победила на чемпионате ДФО по практической стрельбе
Бурятия победила на чемпионате ДФО по практической стрельбе
Общество, 02.05.2024
Спортсмены республики заняли первое и третье общекомандные места
В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «126 микрорайон»
В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «126 микрорайон»
Общество, 02.05.2024
В столице Бурятии прошла церемония открытия мемориальной доски Дмитрию Даданову
Каратист из Бурятии выиграл чемпионат в Японии
Каратист из Бурятии выиграл чемпионат в Японии
Общество, 02.05.2024
Спортсмен стал лучшим среди ветеранов
Дзюдоисты Бурятии отличились на первенстве России
Дзюдоисты Бурятии отличились на первенстве России
Общество, 02.05.2024
Спортсмены завоевали 8 серебряных медалей
В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летие
В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летие
Общество, 02.05.2024
День рождения юбиляра приходится на Праздник весны и труда
Стрелок из Бурятии стала призёром первенства России
Стрелок из Бурятии стала призёром первенства России
Общество, 02.05.2024
Спортсменка завоевала бронзовую медаль
В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие
В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие
Общество, 02.05.2024
У юбиляра двое сыновей, трое внуков и четверо правнуков
Борица из Бурятии стала призёром предолимпийского чемпионата
Борица из Бурятии стала призёром предолимпийского чемпионата
Общество, 02.05.2024
Ульяна Тукуренова заняла третье место в весовой категории до 59 кг
Водитель из Бурятии стал Героем Труда РФ
Водитель из Бурятии стал Героем Труда РФ
Общество, 02.05.2024
Соответствующий указ официально опубликован вчера, 1 мая
Боксаны Бурятии стали чемпионками Европы
Боксаны Бурятии стали чемпионками Европы
Общество, 02.05.2024
Также у них серебряная награда турнира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^