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В нацпарке в Бурятии потушили три лесных пожара

В нацпарке в Бурятии потушили три лесных пожара
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Возгорания возникли по вине людей

В минувшие выходные на территории Тункинского национального парка в Бурятии потушили три лесных пожара, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Первый произошёл 29 апреля в Кыренском инспекторском участке на площади 0,04 гектара. Также 1 мая пожары тушили в Туранском и Кыренском инспекторских участках на общей площади 40,3 гектара.

В тушении принимали участие 58 человек из числа госинспекторов нацпарка, сотрудников авиалесоохраны, пожарной части, жителей сёл. Было задействовано 10 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 40,34 га, из них 1,9 га непокрытая лесом.

Причиной всех трёх пожаров стало неосторожное обращение людей с огнём.

- Сейчас главное — не допускать новых очагов возгорания, а для этого призываем наших уважаемых жителей и гостей проявлять бдительность. Во время действия особого противопожарного режима запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов и пользоваться открытым огнём. Благодарим глав сельских поселений «Туран», «Монды», «Хужиры», также участников, жителей, принимавших активное участие в ликвидации и тушении природных пожаров, - обратились сотрудники Тункинского национального парка.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на утро 3 мая лесных пожаров в Бурятии нет.
национальный парк лесные пожары

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