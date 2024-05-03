В Чите почти 1000 горожан выстроилась в слово «Спасибо!»

Акция прошла сегодня на площади Ленина



Сегодня, 3 мая, на площади Ленина в Чите около тысячи горожан выстроились в слово «Спасибо!». Они благодарили наших фронтовиков.



Почти тысяча человек под песни военных лет выстроилась с красными воздушными шарами в руках. В акции приняли участие сотрудники магистрали, студенты ЗабИЖТ и ЧТЖТ, волонтёры и все желающие горожане.



- Нам помогали также волонтёры Победы – в акции на площади Ленина в Чите приняли участие 120 человек. Кроме того, и наши студенты с преподавателями. Они организовали выставку оружия разных времён, в том числе и Великой Отечественной войны разных годов, - уточнил руководитель сектора реализации молодёжной политики ЗабЖД Евгений Лопатин.



В преддверии 79 годовщины Победы со 2 по 8 мая патриотическая акция «Спасибо деду за Победу!» проходит в Чите, Могоче, Забайкальске, Карымском, Борзе, Белогорске и Бурее, сообщает официальный портал Забайкальского края, ссылаясь на информацию Забайкальской железной дороги.



