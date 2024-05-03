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В Чите почти 1000 горожан выстроилась в слово «Спасибо!»

В Чите почти 1000 горожан выстроилась в слово «Спасибо!»
Общество,  Фото:пресс-служба ЗабЖД
Акция прошла сегодня на площади Ленина

Сегодня, 3 мая, на площади Ленина в Чите около тысячи горожан выстроились в слово «Спасибо!». Они благодарили наших фронтовиков.

Почти тысяча человек под песни военных лет выстроилась с красными воздушными шарами в руках. В акции приняли участие сотрудники магистрали, студенты ЗабИЖТ и ЧТЖТ, волонтёры и все желающие горожане.

- Нам помогали также волонтёры Победы – в акции на площади Ленина в Чите приняли участие 120 человек. Кроме того, и наши студенты с преподавателями. Они организовали выставку оружия разных времён, в том числе и Великой Отечественной войны разных годов, - уточнил руководитель сектора реализации молодёжной политики ЗабЖД Евгений Лопатин.

В преддверии 79 годовщины Победы со 2 по 8 мая патриотическая акция «Спасибо деду за Победу!» проходит в Чите, Могоче, Забайкальске, Карымском, Борзе, Белогорске и Бурее, сообщает официальный портал Забайкальского края, ссылаясь на информацию Забайкальской железной дороги.

Чита Забайкальский край акция День Победы

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