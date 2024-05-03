Его задержали бдительные росгвардейцы
В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования улиц задержал мужчину, объявленного полицией в розыск.
- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на двух мужчин, которые нарушали общественный порядок, распивая спиртное в сквере имени Пушкина. В ходе пресечения установления личностей правонарушителей выяснилось, что один из задержанных находится в оперативном розыске, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанного 54-летнего улан-удэнца росгвардейцы доставили в полицию. Он сознался, что накануне совершил грабеж в гостинице, похитив чужой сотовый телефон.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Объявленный в розыск улан-удэнец попался на распитии алкоголя в сквере
Происшествия, Фото:
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