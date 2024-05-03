В Бурятии северобайкальцев озадачили загадочные цифры на земле









Обсуждая эти фотографии, интернет-пользователи то и дело упоминали о неких «пасхалках». Вообще пасхалками российские геймеры, разработчики и поклонники киноиндустрии называют секретные отсылки в играх, программах и фильмах к другим произведениям, событиям или людям.



Некоторые жители республики заподозрили, что Бурятию захватывает какой-то странный челлендж, который носит массовый характер, ведь нацистская символика появляется в общественных местах в самых разных населённых пунктах.



- За такое уголовка светит. Объясните детям. Отвечать ведь будут родители, – писали они в соцсетях.



По одной из версий, что это некий тренд из Тик-Тока, который «пересмотрели» дети. В этом сервисе есть немало видео с соответствующими хештегами, в частности – кодом из четырёх цифр, который использовался в нацистских кругах.



В начале апреля в том же паблике выложили снимки с нацистскими символами, вылепленными из снега и нарисованными водой на асфальте. Изобразили их даже на скейтборде.Обсуждая эти фотографии, интернет-пользователи то и дело упоминали о неких «пасхалках». Вообще пасхалками российские геймеры, разработчики и поклонники киноиндустрии называют секретные отсылки в играх, программах и фильмах к другим произведениям, событиям или людям.Некоторые жители республики заподозрили, что Бурятию захватывает какой-то странный челлендж, который носит массовый характер, ведь нацистская символика появляется в общественных местах в самых разных населённых пунктах.- За такое уголовка светит. Объясните детям. Отвечать ведь будут родители, – писали они в соцсетях.По одной из версий, что это некий тренд из Тик-Тока, который «пересмотрели» дети. В этом сервисе есть немало видео с соответствующими хештегами, в частности – кодом из четырёх цифр, который использовался в нацистских кругах.

Недавно в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» выложили фото с таинственной надписью из цифр, нанесённой прямо на землю. Её запечатлели на камеру местные жители. Как выяснилось, она такая не единственная. «Кто-то знает, что за цифры по всему городу?», – поинтересовался автор снимков.Северобайкальцы принялись выдвигать свои версии. Было предположение, что «1:16» – указание на какое-то время. Разгадку, впрочем, дали в следующих комментариях. «Такие цифры картографы рисуют», – пояснили землякам участники сообщества.